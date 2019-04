Walpurgisnacht: "Heimliches und Unheimliches" mit Rainer Streng

Zur Walpurgisnacht liest der Forchheimer Schauspieler und Regisseur Rainer Streng mit schaurig-musikalischer Untermalung von René Kraus aus der "Literatur des Grauens": In der Lesung "Heimliches und Unheimliches" am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr in Gewölbekeller des Pfalzmuseums Forchheim geht es um die Angst!

Breite Palette

Von Geschichten und Gedichten des Großmeisters des Grauens, Edgar Allen Poe, über furchteinflößende Beispiele deutscher Balladenliteratur bis hin zu visionären Schauergeschichten der Neuzeit reicht die Palette dieser Lesung, die mit schaurigen Klängen und grusligen Melodien untermalt wird.

Streng und Kraus begeben sich auf eine spezielle emotionale Ebene: Besonders die Angst vor dem Unbekannten ist eine der ältesten und stärksten Gefühlsregungen des Menschen. Von daher ist es nur allzu verständlich, dass Horrorerzählungen so alt sind wie das menschliche Denken und die menschliche Sprache: Dunkle Druidenhaine, alte gotische Burgen, unterirdische Gewölbe oder schaurige Geschichten bei Nacht rufen auch heute noch ein Gruseln hervor.

Anziehungskraft des Makabren

Bibliotheken in aller Welt sind voll von der Literatur des Grauens und die Anziehungskraft des Gespenstisch-Makabren ist ungebrochen. Diese Literatur verlangt von ihrem Rezipienten aber ein gewisses Maß an Einbildungskraft und die Fähigkeit, sich vom Alltagsleben zu lösen und für die eigene Fantasie Platz zu schaffen.

Eine bestimmte Atmosphäre atemloser und unerklärlicher Furcht vor unbekannten Mächten muss bei einer "Lesung des Grauens" allerdings dabei vorhanden sein... red