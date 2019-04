Walnussbaum in Hetzles abgesägt

In der Zeit von Samstag bis Dienstag hat ein unbekannter Täter auf einem Wiesengrundstück in Hetzles einen Walnussbaum abgesägt. Das Grundstück befindet sich in der Verlängerung der Straße "Hoher Weg". Wer in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.