Wallleut wieder unterwegs

Alljährlich begeben sich viele Gläubige aus Thulba und anderen umliegenden Gemeinden am Festtag Mariä Geburt auf den Weg zur Maria im Grünen Tal nach Retzbach. Heuer findet die traditionelle Wallfahrt am 7. und 8. September statt. Die Fußwallfahrer treffen sich am Samstag, 7. September, um 4.45 Uhr in der Propsteikirche zu Thulba.

Bruno Zink und seine Stellvertreterin bei der Fußwallfahrt, Marianne Wigand, als bewährte Wallfahrtsleiter, erwarten viele Gläubige aus den Pfarreien Thulba/Reith, Frankenbrunn, Hetzlos, Obererthal und Untererthal sowie natürlich auch Wallfahrer aus anderen Orten des Landkreises zur Wallfahrt und hoffen wieder auf eine rege Teilnahme an der Wallfahrt.

Auch mit dem Rad

Auch in diesem Jahr bewegt sich die Wallfahrt auf dem Radweg bis Unterthal, von dort auf einem Feldweg bis nach Hammelburg und dann auf dem gewohnten Wallfahrtsweg nach Retzbach.

Es wird auch wieder die schon traditionelle Radwallfahrt stattfinden, die sich ausschließlich auf Radwegen nach Retzbach bewegt und am Samstag, 7. September, um 7.30 Uhr in Thulba an der Propsteikirche startet. Der Rückfahrt der Fahrradfahrer führt am Sonntag ab diesem Jahr nicht mehr über den Sodenberg, sondern, wie auf der Hinfahrt, über die Radwege über Gemünden durch das Saaletal.

Auch diesem Jahr kann wiederum keine Buswallfahrt mehr angeboten werden, da die Resonanz auf diese Wallfahrtsmöglichkeit mittlerweile zu gering ist und die Busfahrten nicht mehr finanzierbar sind.

Info und Anmeldung

Wer an den angebotenen Wallfahrtsmöglichkeiten teilnehmen möchte, kann sich bei folgenden Verantwortlichen Informationen holen und anmelden: Fußwallfahrer melden sich bis spätestens 3. September bei Bruno Zink in Thulba an (Tel.: 09736/9132).

Die Radwallfahrer setzen sich bis 3. September mit Otto Granich in Frankenbrunn (Tel.: 09736/ 200) oder mit Wolfgang Halbig in Thulba (Tel.: 09736/ 620) in Verbindung. Eventuell auftretende Fragen können am Telefon geklärt werden.

Das Gepäck der Radwallfahrer, die in Retzbach übernachten wollen, sollte am Freitag, 6. September, bis 17 Uhr bei Bruno Zink abgegeben werden. red