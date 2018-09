Wallfahrt zur Basilika

Zur Dekanatswallfahrt nach Vierzehnheiligen setzt die Pfarrei am Samstag, 22. September, einen Bus ein. Der Bustransfer erfolgt von Modschiedel nach Lichtenfels zum Seubelsdorfer Kreuz und zurück. Die Wallfahrt startet um 17 Uhr am Sportplatz der Borussia Siedlung. Erste Abfahrt ist in Modschiedel um 16 Uhr, dann Wunkendorf, Bushaltestelle 16.04 Uhr; Wohnsig, Bushaltestelle, 16.08 Uhr; Weismain, Rolandsbrunnen: 16.12 Uhr, Woffendorf, Kreuzung, 16.16 Uhr; Pfaffendorf, Bushaltestelle, 16.20 Uhr; Burkheim, Kapelle, 16.24 Uhr; Isling, Dorfplatz, 16.28 Uhr; Roth, Kapelle, 16.32 Uhr; Klosterlangheim, Kapelle, 16.36 Uhr und Mistelfeld, Kreuzung Lichtenfelser Straße, 16.40 Uhr. Es werden auch unangemeldete Teilnehmer an den Haltestellen mitgenommen. Wer nicht gehen kann, wird mit dem Bus zur Basilika gefahren. Anmeldungen werden erbeten an: Löpperts Lädchen, Weismain, Am Stadtgraben, Telefon 09575/305 oder bei Busbegleiter Ferdinand Humbert, Telefon 09575/1718. Die Rückfahrt erfolgt gegen 21.15 Uhr, Ankunft in Weismain ist um 21.50 Uhr. red