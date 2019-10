Die Pfarreiengemeinschaft Oberleichtersbach unternimmt am Samstag, 12. Oktober, eine Wallfahrt zum Kreuzberg. Unter dem Motto " ... und seht, wie freundlich der Herr ist" starten die Teilnehmer um 7 Uhr in der Pfarrkirche in Oberleichtersbach. Weiter besteht die Möglichkeit, sich gegen 8.45 Uhr am Parkplatz "Vier Eichen" bei Schildeck der Wallfahrt anzuschließen. Der Wallfahrtsgottesdienst auf dem Kreuzberg beginnt in diesem Jahr bereits um 15.15 Uhr. Wer nicht am Kreuzberg übernachten möchte, kann am Samstagnachmittag mit dem Bus zurückfahren. Am Sonntag findet um 9 Uhr eine Morgenandacht an der Grotte oberhalb vom Haus Elisäus statt. sek