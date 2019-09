Wittershausen 09.09.2019

Wallfahrt zum Kreuzberg

Die Pfarrgemeinde Wittershausen unternimmt am Samstag, 14. September, gemeinsam mit der Pfarrgemeinde Aura eine Wallfahrt zum Kreuzberg. Start ist um 6.35 Uhr an der Bushaltestelle in Wittershausen. D...