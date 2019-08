Stangenroth vor 20 Stunden

Wallfahrt zum Kreuzberg

Die 25. Kreuzbergwallfahrt der Pfarrgemeinde Stangenroth findet am Sonntag, 1. September, statt. Start ist um 7 Uhr an der Kirche in Stangenroth. Nach dem Wallfahrtsgottesdienst, der um 11 Uhr beginnt...