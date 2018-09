Die Kirchengemeinde Aura unternimmt am Samstag, 15. September, eine Wallfahrt zum Kreuzberg. Die Teilnehmer treffen sich um 5.50 Uhr in der Dorfkirche, von dort geht es los. Begleitet wird die Wallfahrt von der Kirchengemeinde Wittershausen. Treffpunkt ist um 6.35 Uhr an der Bushaltestelle Wittershausen. Die Wallfahrer gehen gemeinsam mit Pfarrer Blaise Okpanachi. sek