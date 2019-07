Die Wallfahrerbruderschaft Dom lädt ein zu ihrer Wallfahrt am Samstag, 31. August. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Die Fahrt geht zum Heiligtum Maria-Schnee in Aufhausen. Am Nachmittag besuchen die Teilnehmer die Wallfahrtskirche zu "Unserer Lieben Frau" in Rechberg. Abfahrt ist um 7? Uhr am P+R-Platz Heinrichsdamm. Zusteigemöglichkeiten gibt es an der südlichen Promenade und an der Bahnhofspost. Anmeldung erbeten bei Galbas, Telefon 0951/34348 oder bei Sauer, Telefon 0951/56335. red