Der Pfarrgemeinderat Fridritt veranstaltet eine Wallfahrt zum Findelberg bei Saal an der Saale. Diese findet statt am Samstag, 6. Juli, um 5.45 Uhr ab der Kirche in Fridritt. Der Pilgerweg führt vorbei an der Weißbildkapelle und durch Maria Bildhausen. Musikanten aus Fridritt und den Nachbargemeinden begleiten die Pilger auf ihrem Weg. Um 9.30 Uhr findet dann gemeinsam mit Hauptzelebrant und Prediger Pfarrer Josef Treutlein sowie weiteren Priestern ein Hochamt zum Fest Mariä Heimsuchung am Findelberg statt, teilt der Pfarrgemeinderat mit. sek