Der Pfarrgemeinderat Fridritt veranstaltet am Samstag, 7. Juli, seine Wallfahrt zum Findelberg bei Saal an der Saale. Start der Wallfahrt ist um 5.45 Uhr vor der Kirche in Fridritt. Der Weg führt die Pilger vorbei an der Weißbildkapelle und durch Maria Bildhausen zur Wallfahrtskirche auf den Findelberg. Die Prozession wird von Musikanten aus Fridritt sowie den Nachbargemeinden begleitet. Um 9.30 Uhr feiern die Wallfahrer auf dem Findelberg mit Hauptzelebrant und Prediger, Domkapitular Dietrich Seidel, das Hochamt anlässlich des Festtags Mariä Heimsuchung.