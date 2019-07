Wallfahrt steht unter dem Motto "Jesus, ich will dir sagen ..."

Die Behindertenseelsorge der Erzdiözese Bamberg, der Katholische Frauenbund und die Katholische Landvolkbewegung laden zu einer Wallfahrt für Menschen mit und ohne Behinderung nach Vierzehnheiligen am Samstag, 20. Juli, ein.

"Jesus, ich will dir sagen ..." - unter diesem Motto steht die Wallfahrt für behinderte und nichtbehinderte Menschen nach Vierzehnheiligen. Jesus war oft bei Menschen zu Gast, zum Beispiel bei Maria und Martha. Maria erkannte ihre Chance: Sie konnte mit Jesus reden. Sie konnte Jesus zuhören. Sie konnte Jesus sagen, was sie bewegt. Auf dem Weg nach Vierzehnheiligen und in der Kirche hat jeder Zeit, um in sich hineinzuschauen und zu spüren: Was bewegt mein Herz? Was will ich Jesus und Gott sagen? Es ist auch Zeit dafür da, miteinander zu reden. Und wenn man mit Händen und Füßen spricht oder mit einem Lächeln - man versteht sich schon.

Seit vielen Jahren findet diese Wallfahrt statt und immer wieder ist der gemeinsame Weg zur Kirche der 14 Nothelfer ein ganz besonderes Erlebnis von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit.

Programm: 13.45 Uhr Aufstellung zur Wallfahrt, 14 Uhr Beginn der Fußwallfahrt am SVB-Sportheim in Seubelsdorf oder 14.30 Uhr Einsingen in der Basilika und Impuls zum Motto der Wallfahrt, 15 Uhr Gottesdienst in der Basilika (Gruppen verschiedener Behinderteneinrichtungen werden sich an der Gestaltung beteiligen). Nach dem Gottesdienst: Der Nachmittag kann mit gemütlichem Beisammensein in der Gaststätte "Stern" sowie im unteren Speisesaal des Diözesanhauses ausklingen. red