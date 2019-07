Wallfahrt nach Würzburg

Die katholische Pfarrgemeinde Nüdlingen unternimmt am Donnerstag, 11. Juli, eine Kilianiwallfahrt nach Würzburg. Um 10 Uhr wird im Kiliansdom ein Pontifikalamt zelebriert. Anschließend ist Gelegenheit zur Begegnung auf dem Kiliansplatz. Ein kleiner Imbiss wird um 14 Uhr im "Würzburger Hofbräu" eingenommen. Die Kaffeepause folgt um 16 Uhr auf der Festung Marienberg. Die Rückfahrt ist für 17.30 Uhr geplant. Abfahrt ist um 8.10 Uhr an der Kirche in Haard und um 8.15 Uhr am Heimatmuseum. Interessierte melden sich bitte im Pfarrbüro (Tel.: 0971/3489) an. Dort ist auch der Fahrpreis zu entrichten. sek