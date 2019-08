Die Pfarrei Herz-Jesu führt am Sonntag, 1. September, ihre Wallfahrt nach Vierzehnheiligen durch. Neben den Pfarrangehörigen aus Schwürbitz, Neuensee und Michelau sind auch Bürger der Pfarrei St. Laurentius Lettenreuth sowie Nachbarpfarreien des Seelsorgebereiches "Steinach-Rodach-Main" eingeladen. Die Wallfahrtsteilnehmer finden sich zum Abmarsch ab 5.30 Uhr am Kirchenvorplatz ein. Die Prozession beginnt um 5.45 Uhr. Bereits zum 18. Mal ist die Feuerwehr Schwürbitz für einen Geleitschutz zuständig. Während der Pfarrwallfahrt sorgt die Blaskapelle Schwürbitz zwischen den einzelnen Gebeten, Fürbitten und Rosenkränzen für die musikalische Umrahmung. Kurz vor 9 Uhr wird die Wallfahrt feierlich in die Basilika geleitet. Um 9 Uhr findet dann ein Wallfahrtsgottesdienst statt. Nach dem Gottesdienst können sich die Wallfahrer bei einem Frühschoppen in den Gaststätten stärken. Um 11.30 Uhr wird für die Rückkehr ein Bus (Treffpunkt 11.30 Uhr Bushaltestelle) eingesetzt. Zur Wallfahrt ist das Wallfahrtsbüchlein mitzubringen. Das Büchlein kann vorher in der Sakristei oder beim Wallfahrtsführer bezogen werden. Am Donnerstag, 12. September, findet um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum (roter Salon) eine Sitzung des Pfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltung statt. Ha