Die katholische Pfarrei wallt am Sonntag, 8. September, nach Vierzehnheiligen. Dort findet um 9 Uhr der Wallfahrtsgottesdienst statt. Start ist um 4.30 Uhr vor der Kirche. Die Wallfahrt endet nach dem Gottesdienst mit dem Auszug aus der Basilika. Der Rückweg wird nicht mehr gestaltet und liegt in eigener Verantwortung. Zwecks Organisation (Mikro tragen, Verkehrssicherung, etc.) bitte bei Brigitte Esselberger unter Tel. 09573/ 7316 anmelden. red