Marktzeuln 04.07.2019

Wallfahrt nach Vierzehnheiligen

Am morgigen Sonntag, 7. Juli, findet die alljährliche Wallfahrt nach Vierzehnheiligen statt. Beginn ist um 5 Uhr am Apothekenplatz. Das Wallfahrtsamt in Vierzehnheiligen beginnt um 9 Uhr. Wie immer ha...