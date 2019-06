Wallfahrt nach Vierzehnheiligen

In Unterhohenried findet die Fußwallfahrt nach Vierzehnheiligen am ersten Juli-Wochenende statt: Das teilte Diakon Manfred Griebel mit. Die Gläubigen treffen sich am Freitag, 5. Juli, in der Kirche und marschieren um 23 Uhr los. Am Samstag, 6. Juli, treffen sich weitere Wallfahrer, die die halbe Strecke mitlaufen wollen, um 3.30 Uhr am Dorfplatz. Um 4 Uhr ist in Unterpreppach eine Frühstückspause geplant. Der Wallfahrtsgottesdienst in Vierzehnheiligen findet um 13 Uhr statt. Die Rückkunft der Wallfahrer in Unterhohenried ist gegen 16.30 Uhr vorgesehen. Im Gebetskasten in der Kirche können die persönlichen Gebetsanliegen aller Pfarreimitglieder eingeworfen werden. red