Am Sonntag, 30. Juni findet die Wallfahrt der Pfarrei Ebensfeld nach Vierzehnheiligen statt. Weggang ist um 4.15 Uhr an der Pfarrkirche. Bei Bad Staffelstein wird eine kurze Rast eingelegt. Etwa um 6.45 Uhr soll die Basilika erreicht werden. Das Wallfahrtsamt ist um 7 Uhr. Nach der Frühstückspause wird etwa um 8.50 Uhr der Rückweg angetreten. Ankunft in Ebensfeld ist gegen 11.45 Uhr. Alle Pfarrangehörigen und Interessierten sind dazu willkommen. red