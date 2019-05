Am Himmelfahrtstag, 30. Mai, lädt die Pfarreiengemeinschaft Herzogenaurach zur Wallfahrt nach Veitsbronn ein. Die Fußwallfahrer treffen sich um 12.30 Uhr an der Pfarrkirche St. Otto. Mit dem Pkw geht es nach Burgstall, wo um 13 Uhr Abmarsch nach Veitsbronn ist. Dort ist eine Eucharistiefeier um 14.30 Uhr in der evangelischen Kirche St. Veit geplant. Anschließend gibt es einen Imbiss im Gemeindesaal der katholischen Pfarrgemeinde Heilig Geist. red