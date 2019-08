Marktgraitz 28.08.2019

Wallfahrt nach Marienweiher

Am Samstag, 7. September, findet die traditionelle Wallfahrt der Pfarrei Marktgraitz nach Marienweiher statt. Abmarsch für die Fußwallfahrer ist um 6.30 Uhr an der Pfarrkirche. Am Nachmittag um 16.30 ...