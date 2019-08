Die Pfarrwallfahrt nach Marienweiher ist am Sonntag, 25. August. Der Ablauf: 6.30 Uhr Start der E-Bike-Fahrer (Hin- und Rückfahrt); 6.30 Uhr Treffen der Fußwallfahrer zur Bildung von Fahrgemeinschaften; 7 Uhr Start der Fußwallfahrer in Ludwigschorgast; 8.45 Uhr Start des Busses in Maineck, danach in Mainklein; 9 Uhr Start des Busses in Mainroth, danach in Rothwind, Fassoldshof und Schwarzach. Ab 10.30 Uhr ist Gottesdienst in der Basilika, dann Mittagessen und Verabschiedung der Wallfahrer. red