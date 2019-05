Die Wallenfelser Wallfahrt nach Marienweiher hat eine lange Tradition. Im Pfarrarchiv wird erstmals im Jahre 1755 eine Wallfahrt mit Pfarrer Johann Gahn erwähnt. Die diesjährige Fußwallfahrt beginnt am 4. Mai um 7.30 Uhr mit dem Wallfahrersegen durch Pater Jan Poja in der Stadtpfarrkirche St. Thomas.

Danach machen sich die Wallfahrer mit Wallfahrtsführer Franz Behrschmidt auf den 24 Kilometer langen Weg. Nach Überwindung des gefürchteten Grafengehaiger Berges können sich die Wallfahrer in Grafengehaig mit Bratwürsten und Getränken für den weiteren Weg stärken. In Marienweiher angekommen, werden die Wallfahrer von einem Pater des Franziskanerklosters begrüßt und in die Basilika geleitet.

Nach der Ankunft ist Beichtgelegenheit. Der traditionelle Kreuzweg wird um 17.30 Uhr gemeinsam mit den Wallfahrern aus Neukenroth gebetet. Das Wallfahreramt um 18.30 Uhr bildet den Abschluss der diesjährigen Wallfahrt der diesjährigen Wallfahrt. red