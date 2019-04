Wallfahrt nach Marienweiher

Auch in diesem Jahr unternimmt die Pfarrgemeinde Neukenroth eine Wallfahrt zum über 40 Kilometer entfernten Wallfahrtsort Marienweiher. Der Termin ist am Samstag, 4. Mai. Nach dem Wallfahrersegen um 4.15 Uhr startet die Wallfahrergemeinschaft um 4.30 Uhr an der Pfarrkirche St. Katharina in Neukenroth. Das Wallfahreramt in Marienweiher ist um 18.30 Uhr. Auch ältere Teilnehmer haben die Möglichkeit teilzunehmen. Ab 14 Uhr steht beim Gasthaus Fillweber ein Bus bereit. Anmeldungen nehmen für die Buswallfahrer bis 25. April Alois Wachter (Telefon 09265/5374) sowie für den Rest Hans Strohmer (Telefon 09265/5020) entgegen. gf