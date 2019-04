Die Filialkirchengemeinde führt am Samstag, 4. Mai, ihre Wallfahrt nach Marienweiher durch. Abfahrt ist um 9 Uhr an der Kirche. Gehbehinderte können bis zur Basilika fahren. Die Heimfahrt ist gegen 16 Uhr geplant. Anmeldungen werden erbeten in der Sakristei oder bei Armin Herbst unter Telefonnummer 09261/2156. red