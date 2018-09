Am Samstag/Sonntag, 22./23. September, findet die Wallfahrt nach Marienweiher statt. Seit der Wiederauflebung im Jahr 1983 ist dies bereits der 36. Bittgang zum Gnadenort. Die Teilnehmer treffen sich am Samstag, 21. September, am Kreuz an der Vierzehnheiligener Straße. Start ist um 7.10 Uhr. Der Weg führt zu Fuß nach Lichtenfels zur Jakobi-Kapelle. Dann fahren die Pilger bis zum Bahnhof nach Ludwigschorgast. Von Ludwigschorgast aus führt der Weg zu Fuß über Kupferberg nach Marienweiher, das gegen 13.30 Uhr erreicht wird. Dort sind um 17 Uhr ein Kreuzweg und um 18 Uhr eine Abendandacht vorgesehen. Der Wallfahrtsgottesdienst findet am Sonntag, 22. September, um 9 Uhr in der Basilika in Marienweiher statt. Anschließend wird der Heimweg angetreten. Die Wallfahrt wird am Sonntag gegen 16.30 Uhr wieder den Ausgangspunkt in Grundfeld erreichen. Musikalisch wird die Wallfahrt von den "Nothelfern" begleitet. Die Einwohner der Ortschaften Grundfeld, Wolfsdorf, Schönbrunn, Reundorf, sowie die übrigen Orte am Obermain sind zu diesem Gebetsgang eingeladen. red