Wallfahrt nach Marienweiher

Auch heuer unternimmt die Pfarrgemeinde Neukenroth eine Wallfahrt zum über 40 Kilometer entfernten Wallfahrtsort Marienweiher, und zwar diesmal zum 37. Mal. Der Termin ist am 5. Mai mit musikalischer Unterstützung durch den Musikverein Neukenroth.

Nach dem Wallfahrersegen um 4.15 Uhr durch Pfarrer Hans-Michael Dinkel startet die Wallfahrergemeinschaft um 4.30 Uhr an der Pfarrkirche St. Katharina in Neukenroth. Die Route führt über Reitsch, Glosberg, Friesen und Rosslach nach Zeyern (Rast für etwa 30 Minuten). Weiter geht es dann durch das Zeyerner Tal hoch nach Geuser. Weiter führt der Weg nach Reichenbach und Presseck. Nach einer Mittagspause marschieren die Teilnehmer nach Grafengehaig, Neusorg und dann nach Marktleugast. Den Gottesdienst in Marienweiher bereichert die Eisenbahn-Singgruppe "Frohsinn Pressig". Am Kreuzweg um 17.30 Uhr beteiligen sich die Wallenfelser und die Pilger aus Zeyern. Das Wallfahreramt ist dann um 18.30 Uhr. Auch ältere Teilnehmer haben die Möglichkeit, in Marienweiher am Gottesdienst teilzunehmen (ab 14.30 Uhr Bus beim Gasthaus Fillweber). Eine baldige Anmeldung ist nötig. Anmeldungen nehmen für die Buswallfahrer Alois Wachter (Tel. 09265/5374) sowie für die Fußwallfahrer Hans Strohmer mit Heimfahrt (Tel. 09265/ 5020) entgegen. red