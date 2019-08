Wallfahrt nach Maria Limbach

Die Fußwallfahrt von der Pfarrei Sailershausen nach Maria Limbach findet am Samstag, 14. September, um 8 Uhr statt. Gegen 9 Uhr wird man Wülflingen und gegen 10 Uhr Haßfurt erreicht haben. In Wülflingen (an der Bäustraße) bzw. in Haßfurt (an der Stadtpfarrkirche bzw. Pfarrhof) können sich Wallfahrer anschließen. Gegen 11.30 Uhr wird man die Pfarrgemeinde Augsfeld erreichen, wo eine Pause eingelegt wird. In die Wallfahrtskirche in Limbach wird man um 15 Uhr einziehen und den Gottesdienst besuchen. Im Anschluss ist Rast mit Kaffee und kleiner Brotzeit vorgesehen. Gegen 16.45 Uhr ist die Heimfahrt mit dem Bus geplant. red