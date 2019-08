Wallfahrt nach Maria-Ehrenberg

Zur 83. Wallfahrt der Pfarrei Burkardroth am Feiertag, Donnerstag, 15. August, nach Maria-Ehrenberg fahren die Omnibusse um 6.35 Uhr bei Omnibus Schneider in Zahlbach, um 6.45 Uhr in Wollbach und um 7 Uhr am Marktplatz in Burkardroth ab. Die Rückkehr der Wallfahrer über den Maria Ehrenberg Bildstock zur Pfarrkirche Burkardroth wird gegen 21.30 Uhr erwartet. Der Termin für die Messe für alle lebenden und verstorbenen Maria Ehrenberg Wallfahrer wird noch rechtzeitig bekanntgegeben. Wallfahrtsliederbücher und Wallfahrerkreuze sind bei Magda Bezold (Burkardroth) und bei Alfred Saam (Zahlbach) erhältlich. sek