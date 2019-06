Die Oberküpser Bürger wallen am Freitag, 14. Juni, nach Gößweinstein. Treffen ist um 3.40 Uhr vor der Kirche. Um 4 Uhr wallen die Gläubigen aus. Am Samstag, 15. Juni, findet um 8.30 Uhr der Einzug in die Basilika statt. Es folgen um 9 Uhr das Wallfahrtsamt mit anschließendem Kreuzweg und um 14 Uhr der Auszug aus der Kirche. Am Sonntag, 16. Juni, werden die Wallfahrer wieder gegen 16 Uhr in Oberküps erwartet. red