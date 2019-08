Wallfahrt mit Tradition

Ein Gelübde von 1649 während der Pestzeit ist auch heute noch der Anlass, dass die Ramsthaler sich jeweils am Freitag nach Maria Himmelfahrt zu einer Wallfahrt auf den Weg zur Kirche Maria im Sand nach Dettelbach machen. Obwohl inzwischen das Franziskanerkloster in Dettelbach geschlossen wurde, hält der Wallfahrtsverein an dieser Tradition fest. In diesem Jahr jährt sich die Wallfahrt bereits zum 370. Mal. Am 16. August starten die "Wall-Leut" um 9.45 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Ramsthal und werden danach von Bürgern und dem Pfarrer zum Ortsausgang geleitet und dort verabschiedet. Der Weg des ersten Tages führt die Teilnehmer aus allen Altersgruppen dann zum Übernachtungsort Schwanfeld, wo der dortige Sportverein die Wallfahrer seit vielen Jahren bewirtet. Am frühen Samstagmorgen geht es dann weiter nach Dettelbach.

Auch ein Bus fährt

Für Interessierte und Freunde der Wallfahrt fährt am Samstag auch ein Bus ab Ramsthal zum Wallfahrtsamt. Die Busabfahrt ist um 7.45 Uhr ab der Firma Warmuth. Um 13.30 Uhr versammeln sich die Wallfahrer zu einem Kreuzweg am Friedhof. Am Sonntag beginnt der rund 50 Kilometer lange Rückweg der in einer Etappe zurückgelegt wird mit einem Gottesdienst um 6 Uhr. Bereits am Nachmittag schmücken die Ramsthaler vom Ortseingang aus bis zum Dorfplatz die Gehsteige mit Blumen und Leuchten. Zur Rückkehr gegen 21 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit werden die Wallfahrer dann in einer feierlichen Lichterprozession vom Ortseingang zur Kirche abgeholt. Zur Tradition gehört auch, dass eine Musikantenschar die Wallfahrer auch Hin- und Rückweg begleitet. Am Montag findet nach einer Messfeier um 19 Uhr die Jahreshauptversammlung des Dettelbacher Wallfahrtsverein im Pfarrheim statt. hla