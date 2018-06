Wallfahrt für Kinder

red



"Mit allen Sinnen die Natur erleben und Gott , dem Schöpfer dafür danken" - unter diesem Motto machten sich etwa 50 Vorschulkinder aus den fünf Kindergärten der Pfarreiengemeinschaft Saalekreuz mit ihren Erzieherinnen und den Seelsorgerinnen Monika Hufnagel und Elke Wallrapp zur Wallfahrt auf.Die Kinder aus Langendorf, Machtilshausen, Elfershausen, Westheim und Fuchsstadt trafen sich in Fuchsstadt und begannen mit einer Einstimmung in der Fuchsstädter Kirche. Gestärkt durch den Segen ging die Route über Felder und Wiesen entlang mit dem Ziel Langendorf. Unterwegs gab es an Bildstöcken und Feldkreuzen Stationen, um bewusst den frischen Geruch der Wiesen, die Geräusche der Umwelt oder die Schönheit der Natur wahrzunehmen.Einer der Bildstöcke wurde von den Kindern liebevoll mit Blumen geschmückt, als Dank an Gott für die Schöpfung. Weil das Wallfahren hungrig macht, durfte schließlich die gemeinsame Brotzeit nicht zu kurz kommen.