Wallfahrt für Arbeitnehmer

Die katholische Betriebsseelsorge Haßberge und der Kreisverband der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) lädt alle Arbeitnehmer zur Arbeitnehmerwallfahrt des Erzbistums Bamberg am Samstag, 12. Oktober, nach Vierzehnheiligen ein. Das Thema der Wallfahrt leitet sich aus dem Buch Jesaja ab und lautet: "Wo es gerecht zugeht, da herrschen Friede, Ruhe und Sicherheit - für immer".

Die Fahrt erfolgt in Fahrgemeinschaften, wie Betriebsseelsorger Rudi Reinhart weiter mitteilt. Abfahrt ist in Haßfurt am Schulzentrum um 8.30 Uhr, in Ebern an der Realschule um 9 Uhr. Um 9.30 Uhr ist Treffpunkt für alle Pilger am Seubelsdorfer Kreuz in Lichtenfels. Von dort geht es zur Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen.

Um 11 Uhr findet mit Domkapitular Peter Wünsche der Gottesdienst statt. Anschließend sind die Wallfahrer zu einem einfachen Mittagessen bei den Franziskanern eingeladen. Danach geht es zurück zu den Fahrzeugen (Anmeldungen bis Mittwoch, 2. Oktober, bei Betriebsseelsorger Rudi Reinhart unter Telefon 0152/26211111 oder E-Mail an rudi.reinhart@ bistum-wuerzburg.de). red