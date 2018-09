Wallfahrt führt zum Kaiserdom

"Suche den Frieden" - unter diesem Leitthema ist die Pfarrei Viereth mit Tütschengereuth und Weiher am 15. September wieder mit Gebet und Gesang durch die herbstlichen Fluren und den Michelsberger Wald zum Dom unterwegs. Dazu eingeladen sind die Pfarreiangehörigen, der ganze Seelsorgebereich "Bischberg - Viereth - Trunstadt" und die Nachbargemeinden. Das Wallfahreramt im Dom ist um 18.30 Uhr. Die Vierether Blaskapelle Maafischer begleitet - unterstützt von Musikern aus Trosdorf und anderen Orten - die Wallfahrer, ebenso der MHD und die FFW Viereth/Tütschengereuth (Verkehrssicherung). In Weipelsdorf ist gegen 15.15 Uhr eine Rast vorgesehen. Weitergang ist um 15.45 Uhr über Rothof (etwa 16.20 Uhr), oberer Parkplatz in Bamberg (17.45 Uhr). Start der Fuß-Wallfahrer in Viereth ist um 14 Uhr und in Tütschengereuth um 14.30 Uhr (jeweils an der Kirche). red