Wallfahrt durch die Weinberge

Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde Hammelburg veranstalten alle zwei Jahre eine ökumenischeWallfahrt. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto "Er ist der Weinstock - wir sind die Reben". Eingeladen zur Wallfahrt am Samstag, 19. Oktober, sind alle, denen die Ökumene am Herzen liegt. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der evangelischen Kirche in der Friedrich-Müller-Straße. Von dort geht es durch die Weinberge. Der Abschluss ist gegen 18 Uhr in einer Gaststätte geplant. Der Weinbau der Stadt, dafür maßgebliche Gestalten wie der evangelische Pfarrer Horn und der katholische Pfarrer Martin sowie die Beziehung zwischen Wein und christlichem Glauben sollen im Mittelpunkt stehen. Die Wallfahrer pflegen ökumenische Gemeinschaft an verschiedenen Stationen und im Gespräch. Der Verlauf: Bildstock "Christus am Weinstock" in der Straße Zur Kanzel oberhalb des Krankenhauses - eine Weinbergshütte - Geheimnisvolle Figuren - Linde im Seeshofer Tal - Heroldsberg - katholische Stadtpfarrkirche. Es ist möglich, Teilstrecken mitzugehen. Die Wege sind zum großen Teil leicht zu laufen und auch für Kinderwagen geeignet. sek