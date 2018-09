Am Sonntag, 23. September, findet die gemeinsame Wallfahrt der Pfarreiengemeinschaft statt. Dazu sind alle sieben Pfarreien und alle Marienfreunde zur Teilnahme willkommen. Die Fußwallfahrt beginnt um 14.30 Uhr in Sand (Ortsausgang in Richtung Limbach). Es fährt wegen fehlender Beteiligung in den Vorjahren kein Bus mehr nach Sand. Als zweite Möglichkeit wird angeboten, mit dem Fahrrad nach Limbach zu fahren. Die Radwallfahrer treffen sich um 13.45 Uhr am Marktplatz. Um 14 Uhr können sich weitere Teilnehmer in Augsfeld anschließen. Ab 15 Uhr findet in der Wallfahrtskirche eine feierliche Marienandacht statt. Danach ist gemütliches Beisammensein in der Pilgerhalle. red