Wallfahrt der Mitmach-Senioren

Die Mitmach-Aktiv-Senioren Hammelburg unternehmen am Donnerstag, 6. September, eine Wallfahrt zum Zeiler Käppele. Abfahrt ist in Obererthal um 12 Uhr, in Untererthal um 12.05 Uhr, Hammelburg ZOB Turnhouter Straße um 12.15 Uhr und am Maria Probst Wohnheim um 12.25 Uhr. sek