Wallfahrt bei den Senioren

Die Mitmach-Aktiv-Senioren Hammelburg unternehmen am Donnerstag, 5. September, eine Wallfahrt in die Wallfahrtskirche St. Mariä Himmelfahrt nach Fridritt bei Münnerstadt. Nach der Andacht besuchen die Teilnehmer die Pecht Einkaufswelt in Bad Neustadt. Dort besteht die Möglichkeit zum Bummeln, Einkaufen oder Kaffeetrinken. Das Abendessen findet um 17.30 Uhr in Obererthal im Gasthaus "Stern" statt. Abfahrtszeiten sind in Obererthal um 12.15 Uhr und ZOB Hammelburg um 12.30 Uhr. Die Rückkehr in Hammelburg ist gegen 19.30 Uhr. sek