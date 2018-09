Wallfahrt auf den Kreuzberg

Die traditionelle Kreuzbergwallfahrt der Pfarrei Heilig Kreuz von Hausen und Kleinbrach findet am Samstag, 8. September, statt. Zu dieser 38. Wallfahrt starten die Teilnehmer um 5.30 Uhr an der Pfarrkirche in Hausen mit Pfarrvikar Michael Schmitt und mit musikalischer Begleitung durch die Blaskapelle Hausen.

Die Pilgerroute führt über Aschach, Salzforst, Premich und Waldberg, wo gegen 9.45 Uhr im Wallfahrerzentrum eine kurze Rast eingelegt wird. Der Anstieg zum Schluss über die "Kniebreche" beginnt dann gegen 10.15 Uhr. Geplant ist die Ankunft in geschlossener Formation auf dem Heiligen Berg der Franken um 12 Uhr. In der Klosterkirche wird dann gemeinsam mit weiteren Gläubigen und der Blaskapelle die Wallfahrer-Messe von Vikar Schmitt gefeiert.

Bei der Pilgerrast im Antonius-Saal sind Ehrungen geplant. Die Verabschiedung vom Freialtar findet um 15.30 Uhr statt und ab 15.45 Uhr ist die Rückfahrt mit dem Bus möglich. red