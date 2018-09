Wallfahrt als liebgewordene Tradition

Am dritten Sonntag im September führte die älteste Wallfahrt der Pfarrei St. Maria Magdalena die Herzogenauracher Katholiken wieder nach Gößweinstein. Seit mehr als 350 Jahren begeben sich Herzogenauracher Gläubige auf den Weg in den Wallfahrtsort in der Fränkischen Schweiz.

Um 6.30 Uhr erteilte Kaplan Tobias Fehn den Reisesegen in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena, danach erfolgte die Abfahrt mit dem Bus. Von Leutzdorf führte dann der Weg die Fußwallfahrer nach Gößweinstein. In den Wallfahrtsort zogen die Pilger - angeführt von Kreuzträger Hans Kolb - ein. Wie in jedem Jahr, so hinterließen auch heuer die Herzogenauracher Wallfahrer bei den Bewohnern und Besuchern in Gößweinstein mit ihren Fahnen einen tiefen Eindruck. Wo sonst erlebt man noch eine derartige Form der Wallfahrt?

Eines Besseren belehrt werden

Um 9 Uhr zelebrierte Kaplan Fehn das Wallfahrtsamt in der Wallfahrtskirche. In seiner Predigt ging Fehn auf das Evangelium ein und im Besonderen darauf, was es heiße, im Leben eines Besseren belehrt zu werden. Während es in unserer medienüberlaufenen Zeit heiße, gut zu prüfen, was wir uns als Meinung aneignen, hatte Petrus ein festes Bild vom Messias. Er sah ihn als politischen Befreier, der in Glanz und Glorie kommt, um zu herrschen. Daher verstand Petrus die Leidensandeutungen nicht und machte ihm Vorwürfe. Im Laufe seines Lebensweges wurde er aber eines Besseren belehrt, was der Messias zu erleiden hatte.

Das Evangelium berichtet, dass die Leute Jesus für eine Propheten, ein Sprachrohr Gottes hielten. Darauf fragte Jesus die Jünger die ihn begleiteten: "Wer bin ich für euch?" Heute spreche uns dieser Jesus an, so Fehn: "Für wen hältst du mich?" Das sei eine Lebensfrage an uns mit dem Inhalt: "Was hat dieser Jesus mit meinem Leben zu tun?" Diese Antwort müsse jeder Jesus selber geben. Auf jeden Fall müsse das Possessiv-Pronom "Mein" enthalten sein.

Im Anschluss an die Messfeier wurde von den Gläubigen der Kreuzweg gebetet. Die Kreuzwegstationen, die sich hinter der Basilika den Berg hinaufziehen dienten den Herzogenaurachern als Pilgerweg, abwechselnd trugen die Gläubigen die Texte zu den einzelnen Stationen vor. Nach der Verabschiedung am Nachmittag erfolgte der Auszug und die Rückfahrt mit einem Zwischenstop in Ebermannstadt zu einer Andacht.

Von 1955 bis 1972 waren die Herzogenauracher für die Gößweinsteinwallfahrt mit dem Zug nach Ebermannstadt gereist und von dort aus zu Fuß nach Gößweinstein gepilgert.

Bei ihrer Rückkunft in Herzogenaurach wurden die Pilger vom Geläut der Kirchenglocken empfangen und in die Stadtpfarrkirche geleitet, wo sie mit dem Schlusssegen ihre Wallfahrt zum Abschluss brachten. Der Wallfahrtsleiter bedankte sich bei allen, die diese Wallfahrt erst möglich gemacht hatten und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass auch im nächsten Jahr wieder eine Wallfahrt die Gläubigen nach Gößweinstein führen würde.