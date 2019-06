Wallfahrer starten heute

"Lauft nur, ich werde euch tragen zum Ziel", unter diesem Motto findet die Wallfahrt der Pfarrei Buttenheim nach Gößweinstein am heutigen Samstag zum 259. Mal statt. Die Wegstrecke beträgt etwa 30 Kilometer. Die Möglichkeit, sich der Wallfahrt anzuschließen, besteht in Ebermannstadt um 8.30 Uhr und in Moggast um 10.30 Uhr. Die Pilger erreichen gegen 12.30 Uhr die Basilika. Alle Pilger aus nah und fern, die diese Wallfahrt schon oft mitgegangen sind, auch die Personen, die sich zum ersten Mal dieser Gemeinschaft anschließen möchten, sind eingeladen. Gepäck und Getränke werden im Begleitfahrzeug transportiert. Das Fahrzeug steht auch zur Verfügung, wenn jemand Abschnitte der Wegstrecke nicht laufen kann. Um 4 Uhr ist der Aufbruch von der Pfarrkirche, 14.30 Uhr Kreuzweg zum Hohen Kreuz, 16 Uhr Wallfahrtsamt mit Pfarrer Bayer und Pater David, 17.30 Uhr Auszug und Busrückfahrt ab Ortsende, 18.30 Uhr Rückkehr in der Pfarrkirche Buttenheim. red