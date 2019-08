Die diesjährige Wallfahrt zum Kreuzberg findet am nächsten Samstag, 24. August, und Sonntag, 25. August, statt. Die Wallfahrer brechen am Samstag um 8 Uhr auf, die Kreuzwegandacht am Kreuzberg findet um 16.45 Uhr statt. Am Sonntag feiern die Teilnehmer um 9 Uhr den Wallfahrtsgottesdienst und kehren um etwa 18 Uhr nach Stralsbach zurück. Die Unterkunftsverteilung findet am kommenden Dienstag, 20. August, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus statt. sek