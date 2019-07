Wallenfelser Zahnarzt geht nach 40 Jahren in den Ruhestand

Nach fast vierzig Jahren Berufstätigkeit ist der Wallenfelser Zahnarzt Dr. Alexander Hümmrich-Korm seit kurzem offiziell Ruheständler. Bei einer kleinen Feierstunde mit dem Personal und Bürgermeister Jens Korn verabschiedete ihn seine Nachfolgerin und Tochter Dr. Christine Müller-Hümmrich.

Nach seinem Studium in Frankfurt kam der gebürtige Marktrodacher in seiner Assistenzzeit in die Praxis des Zahnarztes Dr. Jandl nach Wallenfels. Dieser bot ihm an, die Praxis zu übernehmen. In der Folge erwarb Alexander Hümmrich-Korm das Haus in der Jakob-Degen-Straße, baute die Praxis kontinuierlich aus und modernisierte sie fortwährend. In all den Jahren habe ihr Vater den Beruf mit Hingabe, Präzision und viel Freude ausgeübt, stellte Christine Müller-Hümmrich fest. "Dabei bist Du der Einstellung stets treu geblieben, dass du einen Heilberuf ergriffen hast und für dich das Wohl der Patienten immer an erster Stelle stand". Sie zeigte sich froh, dass das gemeinsame Wunschprojekt der Praxisübernahme realisiert werden konnte.

Mit zahlreichen Anekdoten zeigte Alexander Hümmrich-Korm seinen Weg nach Wallenfels auf: "Ich habe hier bei der Post als Zusteller mehrere Jahre Ferienjob gemacht, da sind mir die Menschen ans Herz gewachsen." Die Arbeit habe ihm immer Spaß gemacht: "Ich bin deshalb jeden Tag gerne in die Praxis gegangenen". Das habe vor allem an seinen Mitarbeiterinnen gelegen, denen sein Dank galt.

"Du warst mehr als ein Zahnarzt, oftmals auch ein Seelsorger", stellte Bürgermeister Jens Korn fest. Hümmrichs größte Leistung sei es aber, seine Tochter für den Beruf und die Niederlassung in Wallenfels gewonnen zu haben. "Das ist etwas, was nur sehr Wenigen gelingt. Es zeigt, dass Du den Beruf mit einer Begeisterung ausgeübt hast, die auch auf Deine Nachfolgerin übergesprungen ist." red