Wallenfelser setzen ganz auf Familie

"In der freien Wirtschaft würde man davon berichten, dass im abgelaufenen Bilanzjahr das hohe Niveau des Vorjahres trotz schwieriger Rahmenbedingungen gehalten werden konnte", mit diesen launigen Worten begann Obmann Jürgen Schlee seinen Jahresrückblick. Er belegte dieses positive Fazit mit dem Blick auf viele außergewöhnliche Veranstaltungen und die leicht auf 458 gestiegene Mitgliederzahl des örtlichen Frankenwaldvereins.

Der Vorsitzende bezeichnete die Winterwanderungen, den Besuch des Müllheizkraftwerks in Coburg, die beiden Tagesfahrten nach Ludwigsstadt ins Schiefermuseum und in die Fränkische Schweiz als besondere Meilensteine. Daneben bereicherten das Drei-Länder-Treffen in Dürrenwaid und zahlreiche weitere Themenwanderungen den Veranstaltungsreigen. Höhepunkt der Veranstaltungen war aber zweifelsohne der Familientag unter dem Motto "Manege frei".

Der Vorsitzende sprach aber auch von Schattenseiten des Erfolgs. Nicht immer werde viel Engagement auch durch viele Teilnehmer belohnt. Er wünschte sich von den Mitgliedern mehr Interesse an den breitgefächerten Angeboten. Er stellte die Frage: "Tun wir das Richtige - oder tun wir es richtig?" Man müsse sich aber auch bewusst sein, dass sich das Lebensumfeld der Menschen immer komplexer gestalte, die zeitlichen Freiräume immer enger werden und die Lust auf Alltägliches spürbar nachlasse. Der eingeschlagene Kurs mit dem Schwerpunkt auf Familienarbeit müsse unbedingt beibehalten werden, so Schlee.

Ein besonderer Meilenstein des Jahres sei der Abschluss der Sanierungsarbeiten am Köstenbergkreuz gewesen. Hier dankte der Vorsitzende dem Mitglied Andreas Behrschmidt, Ortsheimatpfleger Franz Behrschmidt, den Bayerischen Staatsforsten sowie der Besitzerfamilie Hader für ihr Engagement.

Ehrungen

Auf der Jahresversammlung für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Josef Eger, Horst Hofmann, Josef Müller, Irmgard Süppel, Jürgen Tesching und Katja Zottmann. Auf 25-jährige Mitgliedschaft beim Frankenwaldverein blicken kann Wolfgang Kotschenreuther.

Die erneute Zertifizierung der "Qualitätswanderregion Frankenwald" stand im Mittelpunkt des Berichts von Wegewart Ludwig Wunder. Die Prüfer des Deutschen Wanderverbandes seien bei der Überprüfung des Wegenetzes sehr penibel vorgegangen, letztendlich konnte man sich aber über den gemeinsamen Erfolg der Auszeichnung freuen.

Viel zu berichten hatte der engagierte Wanderwart Rudolf Senftleben. Seine Auflistung ging von der Winterwanderung nach Steinwiesen über die beiden Sternwanderungen bis hin zur Jahresabschlusswanderung zum Herrgottswinkel. Auch eine Radtour zur Bischofsmühle wurde durchgeführt.

Trotz zahlreicher Aktivitäten und Investitionen verfügt die Ortsgruppe über ein solides finanzielles Fundament. Das sei im Bilanzjahr vor allem auf großzügige Spenden zurückzuführen.

Naturschutzwart Alexander Schlee blickte auf die Wildspurenwanderung im Winter, die Umweltsäuberungsaktion und eine naturkundliche Wanderung im Leutnitztal zurück. Auch der Motorsägenlehrgang wurde gut angenommen und wird heuer wiederholt. Ein besonderes Anliegen war dem Fachwart ein Appell zur Unterstützung des laufenden Volksbegehrens "Rettet die Bienen". In einem interessanten Vortrag erläuterte er die Hintergründe zu diesem Anliegen, das große Zustimmung fand. Alexander Schlee lud zur Landschaftssäuberung am 13. April ein.

Viel Positives konnten die beiden Familienwarte Christine Müller-Hümmrich und Silke Schirmer berichten. Der Osterspaziergang mit einer Ostereiersuche wurde ebenso gut angenommen wie die naturkundliche Waldentdeckung im Ferienprogramm. Guten Zuspruch fand auch die herbstliche Kartoffelwanderung für Familien nach Dörnach. Der Blick der Familienwarte ging voraus zum Familientag am 2. Juni unter dem Motto "Spiel mit", der diesmal im Freibad Wallenfels ausgerichtet wird.

Der Frankenwaldverein sei eine wichtige Säule im Wallenfelser Vereinsgeschehen, sagte Dritter Bürgermeister Andreas Buckreus. Den Schwerpunkt auf die Familienarbeit zu richten, sieht Buckreus gerade in Zeiten des Bevölkerungsrückgangs als besonders wertvoll für die Region an.

Informationen über das Vereinsleben und das Jahresprogramm für 2019 können auf www.fwv-wallenfels.de im Internet abgerufen werden. red