Wallenfelser Musikverein wird gebraucht

Ehrungen, Berichte und zahlreiche Auftritte waren Hauptthema der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Wallenfels.

Es hat sich im letzten Jahr bewährt, das neue Dreigestirn mit Janina Eger, Tina Detsch und Marius Pfaffenberger an der Spitze des Musikvereins Wallenfels. Sie bringen frischen Wind und neue Ideen. Bei der Jahreshauptversammlung ließ Eger das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Über 100 Termine wurden demnach wahrgenommen, Proben, zahlreiche Umzüge, Prozessionen, außerdem Ständela, Beerdigungen und Sonstiges. Fast jeder dritte Tag war ein Musiktag für die Musiker des Musikvereins.

Neben den kirchlichen Festen wie Fronleichnam, Kirchweih und zahlreichen Prozessionen war man auch bei den Faschingsumzügen in Steinwiesen und Wallenfels dabei. Auswärts spielte man in Naila, Helmbrechts, Weißenbrunn und Zeyern. Probenintensiv waren das Muttertagskonzert, der Liederabend im Herbst, das Adventskonzert in der Pfarrkirche sowie das Jahresabschlußkonzert. Ein Probenwochenende wurde im Bildungszentrum (BiZ) abgehalten. Den Mitgliederstand bezifferte Eger auf 290, davon 30 Aktive. Besonders freute es sie, dass man in diesem Jahr wieder fünf junge Musikerinnen in den Musikverein integrieren konnte.

Für Dirigent Andreas Pratsch war es ebenfalls ein ereignisreiches Jahr. Er erinnerte besonders an das Schützenfest, das einen langen Nachmittag und Abend brachte. Fronleichnam sei in diesem Jahr top gelaufen, genauso wie das Kreisflößertreffen. Zwar könne manchmal die Teilnahme und vor allen Dingen der Aufbau bei den Terminen besser laufen, aber im Großen und Ganzen sei er zufrieden. Pratsch gratulierte Antonio Witsch, der mit dem Altsaxophon das Silberabzeichen absolviert hatte.

Als Vorschau gab Janina Eger bekannt, dass man die Feiern zum 150-jährigen Bestehen der Soldatenkameradschaft Wallenfels am Kirchweihwochenende begleiten werde. Am Freitag, 24. Juli, gibt es den großen Zapfenstreich, der eine Herausforderung für die Musiker darstelle. Das eigene Jubiläum anlässlich des 150-jährigen Bestehens im kommenden Jahr wolle man im kleineren Rahmen wahrscheinlich in Form eines geselligen Ehrungsabends feiern.

Tina Detsch, Janina Eger und Marius Pfaffenberger konnten zahlreiche Ehrungen für passive und aktive Mitglieder durchführen. Für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten die Urkunde und die Vereinsnadel in Gold Otto Stumpf und Josef Wiedel.

20 Jahre dabei und nun mit Urkunde und der Vereinsnadel in Silber wurden folgende passive und aktive Mitglieder ausgezeichnet: Daniel Gleich, Johann Gleich, Dietmar Kryzer, Jonas Kryzer, Herbert Pfaffenberger, Thomas Pfaffenberger, Linda Querfurth, Mario Querfurth, Fabian Schramm, Hilmar Schramm, Dominic Schrepfer, Maria Schrepfer, Michael Schütz, Christina Stumpf und Irene Woller.

Bürgermeister Jens Korn bezeichnete den Musikverein als einen lebendigen Verein, was schon die große Anzahl an Besuchern der Hauptversammlung zeige. Der Musikverein sei aus dem Leben der Stadt nicht wegzudenken, er übernehme eine herausragende Rolle bei der Wahrnehmung der Traditionen bei kirchlichen und weltlichen Anlässen. "Es werden Traditionen bewahrt und dabei seid ihr ja ein unglaublich junger Verein, der gerade diese Jugend begeistern kann", sagte Korn. Tradition und modernes Repertoire, das schaffen nicht alle Musikvereine. Deshalb sei er stolz darauf und er dankte allen, die vorne stehen und den Verein führen.

Auch Pater Jan Poja sagte ein Vergelt's Gott im Namen der Pfarrei St. Thomas. Besonders im vergangenen Jahr, das im Zeichen des 150. Kirchweihjubiläums stand, habe man den Musikverein oft gebraucht. Das Danke gelte aber auch für die Zukunft, denn ohne die Musik kann man sich die kirchlichen Feste nicht vorstellen.

Im Namen der Soldatenkameradschaft Wallenfels dankte Vorsitzender Christopher Zeuß für die gute Zusammenarbeit besonders an Fronleichnam. Er wies auf den großen Zapfenstreich, die Kirchenparade und den Festumzug beim 150. Jubiläum der Kameradschaft hin.

Als Wallfahrtsführer konnte Franz Behrschmidt auch im letzten Jahr auf den Musikverein zählen. Besonders die Prozessionen und die Wallfahrt nach Marienweiher hob er hervor. Er lud auch gleich wieder ein, bei der Wallfahrt am 2. Mai dabei zu sein. Susanne Deuerling