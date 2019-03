Wallenfelser Kantersieg

Als eine Nummer zu groß erwies sich in einem Kreisduell in der Damen-Bezirksoberliga der TTC Wallenfels für den TSV Windheim. Während das Quartett aus der Flößerstadt (28:6 Punkte) wegen zwei mehr ausgetragener Begegnungen vor dem TSV Teuschnitz (26:4) den zweiten Tabellenplatz belegt, muss Windheim als Schlusslicht wohl in den sauren Apfel des Abstiegs beißen.

Auch die zweite Mannschaft des TSV Windheim geriet in der Bezirksklasse A gegen die Steinberger "Zweite" unter die Räder.

Bezirksoberliga

TTC Wallenfels - TSV Windheim 8:0

Nachdem Wallenfels die beiden Doppel und Katja Schreiner das erste Tageseinzel ohne Satzverlust gewonnen hatte, gelang Windheim durch Melanie Neubauer der erste Satzgewinn mit 12:10 zum 1:1-Ausgleich gegen Ulla Hader. Doch die beiden folgenden Durchgänge waren wieder eine sichere Angelegenheit für Hader (11:4, 11:6). Den vierten 3:0-Sieg verbuchte Nina Zeuß gegen Anja Backer.

Das beste Satzresultat aus Windheimer Sicht schaffte Barbara Völk gegen Maria Zeuß. Nach dem 0:2-Satzrückstand glich sie zum 2:2 aus. Im Entscheidungssatz ließ Zeuß mit einem 11:6 aber nichts anbrennen. Schreiner und Hader mit ihrem jeweils zweiten Einzelerfolg setzten den Schlusspunkt unter die Höchststrafe für die Gäste. Letztlich drückt auch das Satzverhältnis von 24:4 die Überlegenheit der TTC-Damen aus.

Ergebnisse: Schreiner/N. Zeuß - Neubauer/Backer 3:0, Hader/M. Zeuß - Vetterdietz/Völk 3:0 Schreiner - Vetterdietz 3:0, Hader - Neubauer 3:1, N. Zeuß - Backer 3:0, M. Zeuß - Völk 3:2, Schreiner - Neubauer 3:1, Hader - Vetterdietz 3:0.

Bezirksklasse A

TSV Windheim II - TSV Steinberg II 0:8

Gegen den Tabellenzweiten kam lediglich Leonie Löffler auf Seiten der Windheimer in die Nähe des Ehrenpunktes. Sie konnte zwar gegen Barbara Lang den 0:2-Rückstand egalisieren, doch im fünften Satz war die Steinbergerin wieder zur Stelle. Satzverhältnis insgesamt: 3:24. hf Ergebnisse: M. Löffler/Hammerschmidt - Müller/Rehm 0:3, Frauenhofer/L. Löffler - Schneider/Lang 0:3, M. Löffler - Rehm 0:3, Frauenhofer - Müller 0:3, L. Löffler - Lang 2:3, Hammerschmidt - Schneider 0:3, M. Löffler - Müller 1:3, Frauenhofer - Rehm 0:3.