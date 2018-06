Wallenfelser Damen auf Titelkurs

TV Wallenfels





Die Wallenfelser Damenmannschaft präsentierte sich nach der unerwarteten Niederlage gegen Bamberg unbeeindruckt und verteidigte Platz 1 in der Bezirksklasse 1. Die Meisterschaft wird im letzten Auswärtsspiel am 1. Juli gegen den TC Marktrodach entschieden.Weiterhin sieglos blieben die TVW-Herren, die gegen Friesen mit 3:6 verloren, während die Bambini erneut auswärts punkteten.Gan - Jenny Weiß 0:6, 4:6; Hohmann - Stefanie Kotschenreuther 2:6, 0:6; Burger - Mareike Schlee 0:6, 1:6; Mark - Christina Erhardt 1:6, 4:6; Reus Elena - Lena Förner 6:0, 6:1; Reus Petra - Edith Müller 6:0, 6:3.Gan/Hohmann - Weiß/ Erhardt 1:6, 3:6; Mark/Reus Elena - Kotschenreuther/ Schlee 4:6, 1:6; Burger/Reus Petra - Förner/Müller 6:2, 6:0.Jenny Weiß - Steidel 1:6, 4:6; Stefanie Kotschenreuther - Helduser 6:3, 6:2; Mareike Schlee -Schmitt 6:4, 6:3; Christina Erhardt - Stasiuk 6:1, 6:7, 10:2; Katrin Krump - Kölbl Alea 3:6, 1:6; Lena Förner - Kölbl Fiona 0:6, 0:6.Weiß/Erhardt - Steidel/Helduser 6:4, 6:4; Kotschenreuther/Schlee - Schmitt/ Kölbl Alea 6:0, 4:6, 5:10; Krump/Förner - Stasiuk/Kölbl Fiona 2:6, 1:6.Barbara Fößel - Kroha 6:1, 6:2; Gisela Düthorn - Schmitt 0:6, 1:6; Christine Weiß - Kutnyak 2:5 (Aufgabe Weiß); Gisela Hänel - Spörlein 4:6, 3:6.Fößel/Düthorn - Kroha/Kutnyak 4:6, 5:7; Schreiner/Weber - Schmidt/Spörlein 1:6, 6:3, 8:10.Mario Querfurth - Köstler 6:0, 6:3; Andy Weiß - Geiger 6:2, 6:4; André Müller - Baumann 1:6, 2:6; Florian Weiß - Witzgall 1:6, 2:6; Lars Nürnberger - Beierwaltes 1:6, 1:6; Michael Urschidil - Pompe 6:7, 1:6.Querfurth/A. Weiß-Köstler/Pompe 6:7, 6:3, 10:4; Müller A./Müller Ralf - Baumann/Witzgall 2:6, 3:6; Weiß F./Nürnberger - Geiger/Pompe 3:6, 2:6.Müller - Mario Querfurth 5:7, 6:1, 10:1; RichterAlexander - Andy Weiß 2:6, 3:6; Gahn - Daniel Gleich 6:0, 6:0; Lingert - Andre Müller 5:7, 6:4, 10:4; Richter Markus - Florian Weiß 0:6, 1:6; Zohdghods - Michael Urschidil 2:6, 6:3, 10:6.Richter A./Gahn -André Müller / Andy Weiß 6:1, 6:4; Lingert/Zohdghods - Querfurth/Florian Weiß 6:4, 4:6, 5:10; Richter M./Keller - Daniel Gleich/Urschidil 1:6, 0:6.Zimmermann Lara - Nino Schreiber 6:4, 6:0; Steinlein Alina - Niklas Wilfer 6:7, 3:6; Petermann Julia - Shirin Weiß 0:6, 0:6; Isert Patrick - Moritz Müller-Gei 2:6, 6:7.Zimmermann/Steinlein - Schreiber/Wilfer 3:6, 3:6; Petermann/Isert - Weiß/ Müller-Gei 0:6, 1:6.Die Ergebnisse, Einzel: Nino Schreiber - Jakob Gerhardt 1:6, 0:6; Nico Urschidil - Lennart Schneider 6:4, 7:5; Shirin Weiß - Henri Sagasser 6:1, 6:3; Moritz Müller-Gei - Henry Schenk 0:6, 1:6.Schreiber/Wilfer Niklas - Gerhardt/Schneider 7:6, 1:6, 10:4; Weiß/Müller-Gei -Schmidt/Sagasser 3:6, 6:4, 9:11.Lena Weiß - M. Malandrino 1:4, 4:5; Rafael Fischer - Patrick Isert 1:4, 3:5; Samia Urschidil - Alexander Bittruf 2:4, 1:4; Nikita Kossatz - Elise Lengenfelder 4:0, 4:2.Fischer/Kossatz - Malandrion/Isert 2:4, 2:4; Urschidil Simon/Müller-Gei Merle - Bittruf/Schlagbauer 1:4, 2:4.Die Ausbeute der Mannschaften der Tennisabteilung des SV Friesen war bei den letzten Medenspielen eher dürftig. Hervorzuheben ist der klare Auswärtssieg der Damenriege gegen den Nachbarrivalen vom TSV Neukenroth.Wiesmann - Johanna Schmidt 6:2, 6:7, 10:6; Katharina Rubel - Anna Fößel 0:6, 1:6; Bienlein-Detsch - Claudia Stephan 6:4, 3:6, 5:10; Bettina Rubel - Patrizia Scheibl 0:6, 1:6; Sophia Rubel - Linda Blumenröther 0:6, 0:6; Fröba - Nicole Nemmert 0:6, 0:6.Wiesmann/Bienlein-Detsch - Fößel/Scheibl 6:3, 4:6, 8:10; K. Rubel/Gratzke - Schmidt/Blumenröther 0:6, 0:6; B. Rubel/S. Rubel - Stephan/Nemmert 0:6, 3:6.Christina Hammerschmidt - Jauch 6:0, 6:0; Alexandra Wolf - Abeska 6:4, 1:6, 1:10; Barbara Stadtelmann - Spangler 7:4, 6:4; Martina Geiger - Preußinger 6:4, 6:4; Susanne Faller - Liebermann 3:6, 4:6; Jana Hofmann - Gerken 2:6, 3:6. -Hammerschmidt/Welscher - Jauch/Abeska 4:6, 6:3, 10:4; Wolf/Stadtelmann - Spangler/Gerken 4:6, 4:6; Geiger/Faller - Preußinger/Liebermann 6:7, 1:6.Peetz - Jacob Geiger 6:3, 0:6, 7:10; Schmittdorsch - Johannes Baumann 6:1, 6:1; Leipold - Sebastian Witzgall 6:2, 6:1; Holzmann - Felix Beierwaltes 6:3, 1:6, 8:10; Gampert - Jonas Angles 6:1, 6:1; Sesselmann - Jörg Pompe 6:7, 3:6.Peetz/Leipold - Baumann/Witzgall 6:2, 6:1; Schmittdorsch/Sesselmann - Geiger/Beierwaltes 5:7, 2:6; Müller/Schwarz - Angles/Pompe 4:6, 6:2, 10:5.Benker - Dominik Zwosta 0:6, 0:6; Ferfers - Clemens Schirmer 0:6, 1:6; Binczyk - Christian Schaller 6:0, 6:1; Huber - Frank Fugmann 4:6, 4:6.Bär/Jerschl - Schirmer/Schaller 6:4, 6:4; Benker/Ferfers - Zwosta/Fugmann 1:6, 1:6.Michel Seufert - Jacob Geiger 2:6, 2:6; Max Seufert - Marc Köstler 6:1, 6:0; Jagusch - Moritz Bayerkuhnlein 6:7, 6:4, 11:3.Michel Seufert/Schmidt - Geiger/Köstler 1:6, 1:6.Gutzeit - Philip Greczmil 6:2, 6:0; Schmidt - David Blien 6:4, 7:5; Westhöfer - Tim Neubauer 4:6, 3:6; Maßberger - Jan Bayer 1:6, 0:6.Gutzeit/Maßberger - Blien/Neubauer 7:5, 6:0; Schmidt/Westhöfer - Greczmil/Bayer 2:6, 7:5, 10:6.Alle drei am Wochenende gestarteten Damenmannschaften waren erfolgreich, während bei den Herren nur ein Remis der Senioren 65 zu Buche stand.Heck - Kuhnlein 6:3; 6:2; Padukience - Gerstmayer 6:4; 6:1; Rebhan - Kapahnke 6:1; 6:1; Gückel - Graf 7:5; 0:6; 8:10.Padukience/ Rebhan - Wich/ Neder 6:3; 5:7; 7:10; Heck/ Gückel - Kuhnlein/ Kapahnke 3:6; 4:6.Raab - Bittner 6:4; 3:6; 10:8; Baumann - Fößel 1:6; 3:6; Bayerkuhnlein - Koch 6:3; 1:6; 10:5;Hofmann - Bergner 2:6; 0:6.Raab/ Baumann - Bittner/Fößel 6:7, 6:4; 7:10; Fischer/Beitzinger - Koch/Bergner 2:6; 2:6.Bergner - Fischer 2:6; 0:6; Bittruf - Hammerschmidt 5:7; 2:6; Hofmann - Welscher 6:0; 6:0;Weissbach - Wolf 6:3; 6:0; Wachter - Stadtelmann 6:4; 3:6;10:6; Geßlein - Geiger 6:1; 6:1.Bergner/ Blüchel - Fischer/Wolf 3:6; 6:1; 10:7; Bittruf/Wachter - Hammerschmidt/ Welscher 6:3; 1:6; 7:10; Weissbach/Geßlein - Geiger/Faller 6:0; 7:5.Pippig - Tönnesmann 6:4; 6:2; Blechschmidt - Dr. Ajeli 6:0; 6:0; Minarek - Schülein 5:7; 6:1; 10:0; Blaskovic -Geißler 6:3; 6:2; Zapf - Richter 6:3; 6:3.Pippig/ Blaskovic - Dr. Ajeli/ Schülein 6:0; 6:3; Minarik/Tröger - Tönnesmann/ Wagner 6:4; 1:6; 3:10; Blechschmidt/Zapf - Geißler/Richter 6:3; 6:1.Thaler - Leitermann (w.o.) 7:6; 5:1; Kroha - Nerad 6:0; 6:1; Hümmrich - Stark 6:4; 6:2; Wagner - Wolf 7:5; 1:6; 3:10.Thaler/Hümmrich - Leitermann/Wolf 7:5; 1:6; 5:10; Wagner/Gagel - Nerad/Stark 6:3; 6:3.Ament - Bauer 0:6; 3:6; Niefanger - Burkon 6:7; 0:6; Ammon - Koch 6:3, 6:2; Bittner - von Berg 6:7; 6:7. -Ament/Bittner - Bauer/Burkon 1:6; 0:6; Niefanger/Ammon - Koch/ van Berg 5:7; 7:6; 10:6.Das Herren-30-Team der TeG Rennsteig bleibt durch einen 7:2-Sieg beim TC Sonnefeld weiterhin auf Erfolgskurs.Ralf Balke - Benedikt Pfeifer 0:6, 1:6; Andre Birnstiel - Bernd Knabner 4:6, 1:6; Benedikt Knoch - Thomas Grünbeck 2:6, 2:6; Ulli Reichel - Oliver Monat 6:1, 6:0; Steffen Otto - Ralf Cont 2:6, 1:6; Frank Feihe - Frank Brummer 0:6, 0:6.Biernstiel/Knoch - Pfeifer/Brummer 1:6, 1:6; Balke/Reichel - Knabner/Cont 6:4, 6:3; Otto/Feihe - Grünbeck/Monat 0:6, 1:6.Georg Keilholz - Johannes Weigelt 6:0, 6:0; Matthias Batz - Daniel Leiss 6:0, 6:1; Erwin Hampel - Alexander Gratzer 6:2, 6:3; Peter Krauß - Thomas Liegl 6:2, 6:1; Matthias Geißler - Dirk Nastola 7:5, 0:6, 7:10; Jörg Stickl - Christian Brandt 6:0, 6:0.Batz/Hampel - Weigelt/Gratzer 6:1, 6:1; Krauß/ Geißler - Leiss/Nastola 6:1, 6:4; Stickel/Opel - Liegl/Brandt 6:0, 6:0.Gabi Müller - Doktorowski 1:6,0:6; Feneberg - Evelyn Thielert 2:6,1:6; Annette Trebes - Waletzko 1:6, 0:6; Bianca Schebel - Heike Seidler 0:6, 0:6.Müller/Feneberg - Doktorowski/Heindl 0:6, 2:6; Trebes/Scherbel - Waletzko/Krapp 1:6, 2:6.Philip Creczmil - Max Wilhelm 3:6, 6:4, 6:10; David Blien - Raphael Fröba 1:6, 0:6; Tim Neubauer - Simon Fritz 6:3, 7:6. -Creczmil/Neubauer - Wilhelm/ Fröba 2:6, 0:6; Blien/Bayer - Gehring/Fritz 6:0, 6:0.