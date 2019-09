Wallenfelser bringen rabenschwarze Komödie nach Marktrodach mit

"Für die Familie koo me nex." Diesen Beweis treten die Theaterfreunde Wallenfels in Marktrodach an. Die Aufführungen am 25. und am 26. Oktober jeweils um 20 Uhr in der Rodachtalhalle versprechen eine rabenschwarze Komödie in zwei Akten.

Als eine "neue Herausforderung" mit zwei möglichen Endergebnissen bezeichnete Darstellerin Birgit Brehl die "interkommunale Zusammenarbeit" zwischen Marktrodach und Wallenfels. "Entweder sagen alle, das war Superklasse oder aber, 'des brauch mer fei nimmer'." Der Anfang dieses Projektes lag bei Geschäftsleiterin Katja Wich, die sich in Wallenfels das Stück angesehen hatte. "Das hat mich geflasht und ich wusste, das muss auch bei uns auf die Bühne." Man sei ja von staatlicher Seite quasi immer dazu angehalten, als Gemeinden zusammenzuarbeiten oder zumindest "Nachbarschaftshilfe" zu leisten. "Die Zusammenarbeit hört aber nicht an der Rathaustür auf, sie lebt vom Zusammenspiel aller Gemeinden, Verbände und Kommunen. Und sie existiert nur dann wirklich, wenn Menschen sie auch leben."

Zum Inhalt des Stückes: Friedhelm Beierle ist das weiße Schaf der Familie und hat endlich seine Traumfrau gefunden. Die einzige Schwierigkeit besteht darin, dass sie seine Familie bisher noch nicht kennengelernt hat, die man im Großen und Ganzen nur mit dem Wort "ungewöhnlich" beschreiben kann. Da wären zum einen seine Brüder Willi und Hubbi, die ständig für Chaos sorgen. Während Willi ein begnadeter Computerhacker ist, der zwischendurch auch mal für Wirbel sorgt, weil er vom Computer der Bundesregierung aus Rücktrittserklärungen verschickt, ist Hubbi ein nicht sehr begnadeter Erfinder mit einem Sprachfehler, der sich oftmals fatal auswirkt. Zum Anderen aber auch seine Schwester Hermine, die nicht gerade dazu beiträgt, das Bild der heilen Familie aufrechtzuerhalten. Seit ihrem Indienurlaub stinkt sie dem Rest ihrer Familie ganz gewaltig. Sie scheut seither das Waschwasser, sowohl für ihre Kleidung als auch für sich selbst, wie der Teufel das Weihwasser. Außerdem tut sie nichts, ohne vorher die Karten, die Sterne, den Kaffeesatz oder sonst etwas zu befragen.

Das Ganze eskaliert, als Willi einen Job als Leichenwagenfahrer annimmt und sein Fahrzeug durch eine Panne lahmgelegt wird. Da sich die Werkstatt weigert, das Fahrzeug mit "Inhalt" zu reparieren, wird die Leiche kurzerhand in der gemeinsamen Wohnung zwischengelagert. Da dies sein Bruder Friedhelm auf keinen Fall erfahren darf, wird die Leiche einfach zum "Leben" erweckt.

Die beiden Aufführungen finden am 25. und 26. Oktober in der Rodachtalhalle, Hirtenwiesen 6 in 96364 Marktrodach, statt. Sie beginnen jeweils um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Der Karten gibt es ab sofort im Rathaus Marktrodach. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr. Telefon: 09261 603-10/-60 oder per E-Mail an bau@marktrodach.de.

Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken wird an die Kindergärten "Villa Kunterbunt" und "Unterm Regenbogen" gespendet. ml