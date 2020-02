Wallenfels gewinnt Verfolgerduell

Die Damen des TTC Wallenfels haben in der Tischtennis-Bezirksoberliga das Verfolgerduell hinter dem Tabellenführer TTC Stammbach gegen den ATSV Oberkotzau gewonnen und sind auf den zweiten Rang vorgerückt. Während es für die SG Neuses beim Spitzenreiter nichts zu erben gab, blieb auch der TSV Steinberg gegen Naila auf der Strecke.

Bezirksoberliga, Damen

TTC Wallenfels - ATSV Oberkotzau 6:4

Den Ausschlag für den knappen Erfolg gab das Duell der routinierten Ulla Hader gegen die talentierte Julia Schenk. Das Wallenfelser Urgestein hielt die junge Oberkotzauerin in Schach und glich mit diesem Sieg zum 3:3 aus. In der Folge sorgten Bettina Köbel und Katja Schreiner für die erstmalige TTC-Führung. Zwar verkürzten die Gäste auf 5:4, doch dann ließ Hader in ihrem dritten Tageseinzel erneut nichts anbrennen und markierte den sechsten Wallenfelser Punkt.

Ergebnisse: Hader/Schreiner - Schenk/Kropf 2:3, Hader - Kropf 3:0, Schreiner - Schenk 2:3, Köbel - Kropf 2:3, Schreiner - Tauwaldt 3:1, Hader - Schenk 3:0, Köbel - Tauwald 3:0, Schrfeiner - Kropf 3:1, Köbel - Schenk 0:3, Hader - Tauwald 3:0.

TSV Steinberg - FT Naila 4:6 Ein Heimsieg gegen den bisherigen Tabellennachbarn hätte Steinberg recht gut gestanden. Doch nach dem zwischenzeitlichen 1:1 schwammen die Felle bereits davon. Nach vier Pleiten in Folge stand der TSV mit dem Rücken zur Wand (1:5). Mit den Erfolgen von Ina Baumgärtner, Petra Fugmann und Christina Fröba war zumindest das Unentschieden greifbar (4:5). Daraus wurde aber nichts, weil Daniela Peter nach dem 1:1-Satzgleichstand gegen die unbezwungen gebliebene Stefanie Pohl unterlag.

Ergebnisse: Peter/Baumgärtner - Pohl/Heinrich 0:3, Peter - Arndt 3:0, Fröba - Heinrich 2:3, Fugmann - Pohl 2:3, Baumgärtner - Heinrich 1:3, Fröba - Pohl 0:3, Baumgärtner - Arndt 3:2, Fugmann - Heinrich 3:1, Fröba - Arndt 3:1, Peter - Pohl 1:3.

TSV Stammbach - SG Neuses 10:0

Den erwarteten Heimerfolg fuhr der gastgebende Meisterschaftsfavorit ein. Für die Gäste bestand nach dem 0:3-Rückstand die Möglichkeit zu verkürzen, doch Katja Schwemmlein und Doris Gareis mussten jeweils im Entscheidungssatz Federn lassen. hf

Ergebnisse: Wiedholz/Völtl - Schwemmlein/Gareis 3:0, Schöppel - Schrafft 3:1, Wiedholz - Gareis 3:1, Völtl - Schwemmlein 3:2, Bächer - Gareis 3:2, Wiedholz - Schwemmlein 3:0, Bächer - Schrafft 3:0, Völtl - Gareis 3:0, Wiedholz - Schrafft 3:0, Schöppel - Schwemmlein 3:1.