Wallenfels gedenkt

In der Stadt Wallenfels finden folgende Gedenkfeiern am Sonntag, 17. November, statt: in Wallenfels um 10 Uhr Sammeln der Vereine und Organisationen mit Vereinsfahne vor dem Rathaus, anschließend Kirchenparade, 10.15 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche, dann Totenehrung am Kriegerdenkmal; in Schnaid ist um 18 Uhr Messe und anschließend Totengedenken am Ehrenmal mit Kranzniederlegung und in Wolfersgrün findet um 19.15 Uhr ein Pfarrgottesdienst statt, danach ist Totengedenken am Ehrenmal mit Kranzniederlegung; in Neuengrün beginnt um 9 Uhr die Messe, anschließend Totengedenken am Ehrenmal. red