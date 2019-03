Wallburg-Realschule in Eltmann informiert

Die Wallburg-Realschule Eltmann hält am Samstag, 23. März, um 10 Uhr für alle Eltern und Schüler der vierten Klasse Grundschule und der fünften Klasse Mittelschule eine Informationsveranstaltung zum Übertritt an die Realschule ab. Während die Kinder mit den Tutoren die Schule erkunden und in verschiedene Fächer hineinschnuppern können, informieren die Lehrer über die Bildungswege an der Realschule. Das Team der Beratungslehrer und die Schulleitung machen die Besucher mit den Anforderungen und den Möglichkeiten, die der Realschulabschluss bietet, vertraut. Die Musiklehrer stellen, wie die Realschule weiter mitteilte, das Pilotprojekt der Chorklassen vor. Es gibt einen Überblick über das gesamte Fächerangebot, die Wahlkurse und die Ganztagesbetreuung. Es ist möglich, die Klassenzimmer und die Fachräume sowie die Räume der offenen Ganztagsschule zu besichtigen. Für die Bewirtung sorgt die Schülermitverwaltung (SMV). red